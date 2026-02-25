Dodici lombardi su cento sono stranieri | la maggioranza è donna e vive nel Milanese

Milano, 25 febbraio 2026 - Crescono gli stranieri in Lombardia che rappresentano il 12,1 dei residenti in regione. Nel 2024 in 57.055 sono diventati cittadini italiani. Tra gli stranieri che vivono in Lombardia le donne sono più degli uomini mentre tra le nazionalità d’origine prevale la rumena seguita dalla egiziana e dalla marocchina. La maggior parte di loro ha scelto di vivere soprattutto nel Milanese provincia di Brescia. È’ il quadro dipinto nel Rapporto sulle migrazioni della Fondazione Ismu Ets. 1.221.520 cittadini stranieri. Al 1 gennaio 2025 i residenti in Lombardia sono 10.033.918: tra questi, 1.221.520 sono cittadini stranieri, pari al 1 2,2 per cento della popolazione regionale. La presenza cresce dell'1,5 per cento rispetto all'anno precedente (1.203.138) e del 3,9 per cento rispetto al 2023 (1.176.169). Più donne che uomini. La prima edizione del “Matching Giovani Stranieri“ alle Ville Ponti di Varese per favorire occupazione e integrazione La maggioranza degli stranieri è composta da donne (612. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

