Key un’energia da record Presenze su del 10 per cento e boom tra gli stranieri

Durante i tre giorni della Fiera di Rimini, Key ha registrato un incremento del 10 per cento nelle presenze, con una forte affluenza di visitatori stranieri. La manifestazione ha visto l’adozione di tecnologie all’avanguardia, coinvolgendo investitori internazionali e favorendo nuove collaborazioni a livello globale. L’evento si è confermato come uno dei principali appuntamenti dedicati alla transizione energetica mondiale.

Tecnologie all'avanguardia, investitori internazionali, innovazione e nuove alleanze globali: per tre giorni la Fiera di Rimini è diventata il punto di incontro della transizione energetica mondiale. Si è chiusa ieri con numeri in crescita e grande partecipazione Key, l'evento organizzato da Ieg dedicato alle nuove frontiere dell'energia sostenibile. L'edizione 2026 ha superato le aspettative registrando un aumento del 10% delle presenze complessive rispetto allo scorso anno, con una crescita del 9% dei visitatori internazionali e una significativa presenza di investitori interessati alle opportunità offerte dal settore delle rinnovabili.