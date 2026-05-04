Immersioni | il viaggio pittorico di Serreli tra materia e identità in movimento

Venerdì 8 maggio alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra personale intitolata “Immersioni” presso il Centro pluridisciplinare d’arte e comunicazioni visive di Agrigento, situato in via Bentivegna 5. L’esposizione presenta le opere di Michele Giovanni Serreli, che si focalizzano su temi come materia e identità in movimento, offrendo un viaggio pittorico attraverso diverse tecniche e suggestioni visive.