Arezzo, 07 aprile 2026 – Non è solo una canzone, ma un passaggio, una presa di posizione, un cambio di direzione. Con “Movimento Ipnotico”, la cantautrice Claudia Ferri firma un brano che segna una tappa significativa del proprio percorso artistico, disponibile da oggi sulle principali piattaforme digitali per ParoleSuoni Radio Rossa Records, con distribuzione Artist First. Fin dalle prime battute, il singolo si muove in uno spazio sospeso tra fragilità e intensità, costruendo un equilibrio che diventa cifra stilistica dell’intero brano. L’impianto sonoro richiama un immaginario glam rock che da sempre appartiene all’artista, ma viene qui rielaborato in una forma più essenziale, asciutta, capace di mettere al centro la dimensione emotiva e narrativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Movimento Ipnotico”, il nuovo singolo di Claudia Ferri tra tensione emotiva e identità rock

Stipe torna al rock: il nuovo singolo per Rooster e liveMichael Stipe ha rilasciato il singolo I Played the Fool, brano inserito nella colonna sonora della serie televisiva Rooster.

Salmo: Eclissi, il nuovo singolo punk rock nato dal tourMaurizio Pisciottu, noto artisticamente come Salmo, ha lanciato ufficialmente il brano intitolato Eclissi nella serata di venerdì 3 aprile 2026.

Si parla di: New Music Friday 3 aprile: singoli più attesi settimana 14/2026; Tra rock e introspezione: il nuovo singolo della cantautrice sangiovannese Claudia Ferri.