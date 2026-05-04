Il villaggio dell' inclusione | a Porticello musica e animazione per bambini gran finale con Paolo Ruffini

Domenica 10 maggio 2026, nel villaggio di Porticello, si terrà un evento dedicato ai bambini con musica e animazione lungo il lungomare di Piano Stenditore. La manifestazione si concluderà con la partecipazione di Paolo Ruffini, noto attore e comico. L’iniziativa mira a promuovere l’inclusione attraverso attività culturali e sportive, coinvolgendo le famiglie e la comunità locale in un momento di festa e condivisione.

Domenica 10 maggio 2026, davanti al mare di Piano Stenditore a Porticello, si svolgerà un evento senza precedenti, la rivoluzione gentile che abbatte le barriere con la cultura e lo sport. L'associazione Umip – Una Marcia in Più Odv, con il patrocinio dei Comuni di Bagheria e Santa Flavia.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Alba di musica e parole con Paolo Ruffini e Gloria CampanerDomenica 19 luglio, all’alba, il Castello di Romena ospita una prima assoluta creata appositamente per Naturalmente Pianoforte: “Mi Manchi. Torna la Sagra di Primavera a Sciarborasca con gastronomia, musica e animazione per bambiniTorna la grande Sagra di Primavera organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca: la kermesse si svolgerà a partire dalle ore... Panoramica sull’argomento Il villaggio dell'inclusione Ecco il programmaBagheria / Santa Flavia (Pa) – Da Bagheria a Santa Flavia il cuore batte per l’inclusione. Domenica 10 maggio 2026, davanti al mare di Piano Stenditore a Porticello, si svolgerà un evento senza preced ... comune.bagheria.pa.it Presentato a villa Butera Il Villaggio dell’InclusioneQuesta mattina, nella sala Martorana-Fumagalli di villa Butera, è stata presentata la prima edizione de Il Villaggio dell’Inclusione. L’evento, che trasformerà Piano Stenditore a Porticello in un po ... comune.bagheria.pa.it