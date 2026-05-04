Il video esclusivo di Ávila al funerale del leader di Hezbollah

Durante il funerale di un leader di Hezbollah, è stato diffuso un video che mostra Ávila mentre si trova tra i presenti. Sullo schermo si leggono scritte che chiedono la liberazione di Thiago Ávila, definendolo un martire del regime sionista e invitando l’Italia a intervenire contro la repressione. Il filmato è stato diffuso in modo esclusivo e ha attirato l’attenzione su alcuni slogan rivolti alle autorità italiane.

“Liberate subito Thiago Ávila”, “è un martire del regime sionista”, “l’Italia intervenga contro la repressione”. Sono queste le frasi che in loop ripetono i fan della Flotilla dopo che i loro due attivisti (Avila e Saif Abukeshek, rispettivamente cittadino brasiliano e spagnolo) sono stati portati in Israele per essere interrogati. Le indagini, secondo quanto apprendiamo, riguardano i loro legami con il terrorismo (e forse anche il finanziamento). Perché mai, però, se si tratta di due poveri martiri? In questo video che Il Giornale vi mostra in esclusiva c’è il video postato dallo stesso Avila che certifica la sua presenza al funerale dell’allora leader di Hezbollah (i terroristi libanesi).🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il video esclusivo di Ávila al funerale del leader di Hezbollah Notizie correlate Leggi anche: Libano, il deputato pro-Hezbollah linciato al funerale del prete Leggi anche: Il silenzio è loro. I leader del Sì riuniti al funerale di Bossi Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Libano, colonne di fumo dopo i bombardamenti israeliani VIDEO; Coprici le spalle: l’audio esclusivo di Report rivela il patto tra Zampolli e Melania Trump. Miliziani come personaggi di «Angry Birds», il video cartoon della tv libanese fa infuriare HezbollahHezbollah se l’è presa tantissimo. In Libano c’è un tregua che assomiglia alla guerra, con i villaggi del sud sgomberati ogni giorno, con droni spediti contro le postazioni israeliane e bombardamenti ... msn.com Israele colpisce obiettivi di Hezbollah in Libano: il video dell'Idf(LaPresse) L'esercito israeliano ha diffuso nelle scorse ore un video che mostrerebbe raid aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano. L'IDF ha dichiarato in un comunicato di aver completato una ... video.corriere.it Per scelta, per destino. Certo per generazioni. L’Hezbollah e la gente del sud. Con Marco Nicois #Libano x.com LIBANO: IDF DISTRUGGE TUNNEL DI HEZBOLLAH LUNGO CIRCA 80 METRI L'esercito israeliano ha annunciato di avere distrutto un tunnel di Hezbollah lungo circa 80 metri nel sud del Libano. L'Idf ha inoltre riferito che il tunnel conteneva "diversi nascondi - facebook.com facebook