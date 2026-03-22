Alle 12 di domenica si svolge il funerale di Umberto Bossi nel monastero di San Giacomo a Pontida, in provincia di Bergamo. I leader del fronte del Sì partecipano alla cerimonia, che si svolge in un’atmosfera di rispetto e raccoglimento. L’evento riunisce autorità e sostenitori, che rendono omaggio alla figura politica con un senso di omertà e rispetto silenzioso.

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© Cms.ilmanifesto.it - Il silenzio è loro. I leader del Sì riuniti al funerale di Bossi

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