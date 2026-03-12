Libano il deputato pro-Hezbollah linciato al funerale del prete

Al funerale di un prete in Libano, un deputato considerato vicino a Hezbollah è stato preso di mira da una folla infuriata. Durante l’evento, si sono verificati spintoni, strattoni e tentativi di calmare la situazione da parte di uomini in divisa. Tra i presenti ci sono anche giornalisti e cameraman, mentre alcuni partecipanti urlano in arabo, creando un’atmosfera di tensione palpabile.

Spinte, strattoni, uomini in divisa che cercano di mantenere la calma. Giornalisti, cameraman. Una piccola folla in movimento, qualcuno grida in arabo. Poi si vede lui, l'espulso, che cerca di mantenere la dignità, si riassetta la giacca strapazzata dai contestatori e si allontana. Scene da un funerale nel Libano meridionale impietosamente ritrasmesse su X. Le esequie sono quelle del sacerdote Pierre El-Raï mentre l'uomo allontanato dalla commemorazione è Elias Jradeh, chirurgo oculista e deputato al Parlamento di Beirut in una lista indipendente. Il filmato arriva da Qoley'a, nell'estremo sud del Paese dei Cedri, e Jradeh viene cacciato dal funerale per un motivo tutto politico: è a favore di Hezbollah.