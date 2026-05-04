L’ex ministro ha dichiarato che il vecchio ordine internazionale non tornerà più e che questa situazione rappresenta un’opportunità. Ha aggiunto che l’Europa dovrebbe assumere un ruolo di riferimento per i Paesi che si trovano in difficoltà con la politica di Trump, ma che non desiderano avvicinarsi alla Cina. Le sue parole sono state pronunciate durante un intervento pubblico.

«La leadership europea deve comprendere una cosa: tutto quello che sta avvenendo - dall’Ucraina all’Iran - è la fine di un vecchio ordine mondiale. E quel vecchio ordine non tornerà. Non è una parentesi. Non va vissuta come “mettiamo a punto qualcosa, poi torna tutto come prima”. Non tornerà più. E quindi non è più il tempo degli zerovirgola di bilancio». Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e presidente della Fondazione Med-Or: l’Italia chiede maggiore flessibilità all’Europa, per poter affrontare la doppia sfida, militare ed energetica. Alcune componenti della maggioranza di governo spingono per lo scostamento di bilancio. Ma Bruxelles per ora non vuole saperne.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Il vecchio ordine non tornerà più. Per noi è una chance»

In past life she loved him to death. Reborn, she chooses another man. He begs for love again.

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