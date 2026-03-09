Von der Leyen | Vecchio ordine mondiale non tornerà

La presidente della Commissione europea ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale non tornerà e ha affermato che l’Unione europea continuerà a difendere e sostenere il sistema basato sulle regole, che ha contribuito a costruire insieme agli alleati. Tuttavia, ha precisato che questo sistema non può più essere considerato l’unico strumento per proteggere gli interessi europei.

Von der Leyen: "il vecchio ordine mondiale non tornerà"

"L'Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà."

Von der Leyen a Davos: "Costruire indipendenza Europa, vecchio ordine non tornerà"

Gli "shock geopolitici" che segnano il mondo di oggi sono una "opportunità" da cogliere, per costruire "l'indipendenza europea".