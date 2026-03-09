La presidente della Commissione europea ha dichiarato che il vecchio ordine mondiale non tornerà, intervenendo alla Conferenza degli... La sua frase si rivolge a un pubblico internazionale, senza entrare nel merito delle cause o delle conseguenze. La sua osservazione si concentra sulla prospettiva di un cambiamento nelle dinamiche globali, senza offrire interpretazioni o giudizi. La dichiarazione si conclude con una frase che sottolinea la posizione ufficiale dell’istituzione.

“L”Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n’è andato e non tornerà. Difenderemo sempre e sosterremo il sistema basato sulle regole che abbiamo contribuito a costruire con i nostri alleati, ma non possiamo più fare affidamento su di esso come unico modo per difendere i nostri interessi”. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen parlando alla Conferenza degli ambasciatori dell’Ue. Tre le priorità individuate da von der Leyen: la nuova Strategia della Sicurezza europea, i rapporti commerciali con i Paesi terzi, una diplomazia che porti risultati agli europei.ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Von der Leyen: “il vecchio ordine mondiale non tornerà”

Articoli correlati

Von der Leyen a Davos: “Costruire indipendenza Europa, vecchio ordine non tornerà”(Adnkronos) – Gli "shock geopolitici" che segnano il mondo di oggi sono una "opportunità" da cogliere, per costruire "l'indipendenza europea".

Davos, premier canadese Carney si schiera con la Groenlandia: “Vecchio ordine mondiale non tornerà più”Nel suo intervento di ieri al World Ecomomic Forum di Davos il premier canadese Mark Carney ha dichiarato che "Siamo giunti alla fine di una...

Von der Leyen: Il vecchio ordine non tornerà

Aggiornamenti e notizie su Von der Leyen il vecchio ordine...

Temi più discussi: La guerra in Iran mette sotto esame il ruolo di von der Leyen; Ue, Mercosur: von der Leyen annuncia applicazione provvisoria dell'accordo; Ursula von der Leyen: Testimone prezioso di un mondo che sta cambiando; Svizzera-UE: firmato il pacchetto di accordi.

Von der Leyen agli ambasciatori Ue, 'il vecchio ordine mondiale non tornerà'L'Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà. Difenderemo sempre e sosterremo il sistema basato sulle regole che abbiamo contribuito ... quotidiano.net

Iran, von der Leyen lancia l’allarme. Il monito agli ambasciatori Ue: Il vecchio ordine mondiale non tornerà. Lo scenarioLa presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen: L''Europa non può più essere un custode del vecchio ordine mondiale, di un mondo che se n'è andato e non tornerà ... affaritaliani.it

Von der Leyen agli ambasciatori Ue: "Il vecchio ordine mondiale non tornerà. Non possiamo più custodirlo. Sicurezza e commercio sono priorità" #ANSA x.com

Figure come Ursula von der Leyen, Volodymyr Zelensky, Pedro Sánchez e Giorgia Meloni hanno elogiato il contributo delle donne e hanno chiesto di continuare a progredire in materia di parità #EuropeNews https://l.euronews.com/x9Rk - facebook.com facebook