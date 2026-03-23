C’è un’America del Sud che vive lontana dai riflettori del turismo di massa, una capitale che conserva ancora il ritmo umano delle città di un tempo. È Asunción, la porta d’ingresso del Paraguay e una delle più antiche città del continente, fondata nel 1537 dagli spagnoli sulle rive del fiume Paraguay. Un luogo che non ama apparire, ma che conquista chi sa ascoltare la sua voce discreta, fatta di musica, calore e contrasti sorprendenti. Passeggiare per Asunción significa entrare in un mosaico di epoche e stili. Il centro storico, con i suoi edifici coloniali e i palazzi del primo Novecento, racconta la lunga storia di una città che fu culla della civiltà guaraní e capitale di un piccolo grande Stato sospeso tra due giganti come Brasile e Argentina. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Asunción, dove il tempo scorre lento e l’anima del Paraguay si rivela

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