Il tempo della forma a Trastevere

A Trastevere si svolge una giornata dedicata alla scoperta di chiese nascoste e di un chiostro di un convento medievale. L’evento permette di visitare alcuni degli spazi meno noti del quartiere, rendendo visibile la storia e l’architettura che caratterizzano questa zona di Roma. Le visite si concentrano su edifici spesso aperti al pubblico solo in occasioni speciali o eventi culturali.

Una giornata tra le chiese segrete di Trastevere e il chiostro di un convento medievale per trasformare la bellezza di Roma in un gioiello.Il brand Gio Marrazzo Gioielli presenta a Roma un workshop esperienziale che unisce artigianato, scoperta del territorio e creatività personale. Il progetto.🔗 Leggi su Romatoday.it

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