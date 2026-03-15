Il 15 marzo si dedica alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari, portando l'attenzione su comportamenti come l'esercizio fisico eccessivo, il controllo continuo del peso e della forma corporea, insieme a sentimenti di ansia e tristezza. In questa occasione si fa il punto sui sintomi e sulle azioni da intraprendere per intervenire tempestivamente, evidenziando l'importanza di riconoscere i segnali precoci.

I l 15 marzo è una giornata importante perché è dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Importante perché, nonostante continui a crescere il numero delle persone malate, in maniera anche grave, il numero dei centri dedicati alla cura non è adeguato a fronteggiare quella che si rivela sempre più un’emergenza. E perché le famiglie si trovano sole ad affrontarla. Si ammalano ragazzi e ragazze, si ammalano gli adulti, si ammalano i bambini. Ma i fondi dedicati alla prevenzione e al trattamento sono pochi, l’attenzione di chi dovrebbe occuparsene a livello istituzionale ancora bassa. Adolescenti e disturbi mentali: 10 segnali da notare X Ecco perché vale la pena ricordare il codice di comportamento per le famiglie che l’Istituto superiore di sanità ha messo a punto nel 2024. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Esercizio fisico eccessivo, controllo continuo del peso e della forma del corpo, ansia e tristezza. In occasione della Giornata del 15 marzo, facciamo il punto sui sintomi e sulle linee da seguire per intervenire in tempo

Articoli correlati

Leggi anche: La Giornata Mondiale del Sonno, che si celebra oggi 13 marzo, è l'occasione giusta per fare il punto della situazione sulla skincare serale

The Space Cinema, l’anteprima del film “Elena del ghetto” in occasione della Giornata della MemoriaIl 27 gennaio proiezione evento in tutti i The Space Cinema d’Italia del film "Elena del ghetto".

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Tutto quello che riguarda Esercizio fisico eccessivo controllo...

Temi più discussi: Il corpo come specchio del dolore: comprendere i disturbi del comportamento alimentare nella Giornata del Fiocchetto Lilla; Disturbi alimentari per 54mila toscani, la nutrizionista: I campanelli d’allarme e un messaggio da ricordare; Mangiare due uova al giorno apporta benefici alla salute cardiovascolare e mantiene sotto controllo i livelli di colesterolo.

Giornata del Fiocchetto Lilla 2026: perché parlare di corpo e alimentazione in modo diverso può aiutare a prevenire i disturbi alimentariSalute del cervelloAnoressiaBulimiaNutrizionePsicologiaBulimia nervosa Ultimo aggiornamento – 13 Marzo, 2026 Indice del contenuto Cos’è la Giornata del Fiocchetto Lilla e perché è importante Disturbi ... msn.com

Giornata del Fiocchetto Lilla: sensibilizzare sui disturbi alimentariI Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sono caratterizzati da alcuni aspetti centrali che li accomunano. La preoccupazione per le proprie forme corporee, per il peso e per l’alimentazione ... interris.it

Oggi Ultima e Imperdibile Giornata del Festival dell'Oriente di Torino!! Non è solo una fiera, è il viaggio più emozionante dell'anno! Vi aspettiamo a braccia aperte!! QUANDO: domenica 15 Marzo 2026 DOVE: Lingotto Fiere, Torino ORARI: 10.00 – 20.3 facebook

La seconda sessione della prima giornata del Festival della cultura della libertà "Corrado Sforza Fogliani" è stata dedicata al tema "Europa e America: due economie divergenti" con gli interventi di @pierluigiMagnaschi e di Roberto Brazzale x.com