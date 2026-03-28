Gino Agnese è deceduto a Roma all’età di 90 anni. Giornalista e saggista, è stato noto come biografo del Futurismo e firma storica del quotidiano Tempo. La sua carriera si è concentrata sul giornalismo culturale italiano e sulla conoscenza dell’arte del Novecento. La sua morte è stata comunicata dalla famiglia, senza ulteriori dettagli.

Si è spento a Roma, nella sua abitazione, all’età di 90 anni, il giornalista e saggista Gino Agnese, figura centrale del giornalismo culturale italiano e profondo conoscitore dell’arte del Novecento. Nato a Napoli il 10 marzo 1936, Agnese aveva costruito una carriera lunga e riconoscibile, attraversando redazioni, istituzioni culturali e mondo accademico con uno sguardo sempre rivolto alla modernità artistica. Il suo nome resta legato soprattutto allo studio del Futurismo, di cui è stato tra i più autorevoli divulgatori, contribuendo a restituire una lettura organica e rigorosa delle sue figure più emblematiche. Arrivato a Roma nel 1960 come redattore del Secolo d’Italia, Agnese è diventato negli anni una firma storica de Il Tempo, dove ha lavorato per oltre trent’anni come inviato speciale ed editorialista. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Gino Agnese morto a 90 anni: addio al biografo del Futurismo e firma storica del Tempo

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