Il Sole 24 Ore al Salone del Risparmio 2026 | conferenze speciali e dirette su private credit e previdenza complementare

Il Sole 24 Ore parteciperà anche nel 2026 al Salone del Risparmio, l’evento principale in Europa dedicato al settore del risparmio gestito. Durante l’evento saranno organizzate conferenze, speciali e dirette incentrate su private credit e previdenza complementare. La presenza del gruppo si conferma come un momento di approfondimento e informazione per gli operatori del settore.

Il Gruppo Il Sole 24 Ore conferma anche per il 2026 la propria presenza al Salone del Risparmio, l’evento di riferimento in Europa per l’industria del risparmio gestito, in programma dal 5 al 7 maggio presso l’Allianz MiCo – Milano Congressi (Gate 1, Gate 2, Gate 16). In occasione dell’apertura della XVI edizione del Salone, il 5 maggio Il Sole 24 Ore pubblicherà uno speciale di tre pagine a cura di Plus24, dedicato ai principali temi dell’industria del risparmio gestito, tra scenari di mercato, innovazione e nuove opportunità di investimento. Tra gli appuntamenti in programma, giovedì 7 maggio dalle ore 10:45 alle 11:45, presso la Sala Amber 6, si terrà la conferenza di Plus24 dal titolo “Il lato oscuro del private credit”, dedicata all’analisi di una delle asset class più dibattute degli ultimi mesi.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Il Sole 24 Ore al Salone del Risparmio 2026: conferenze, speciali e dirette su private credit e previdenza complementare Notizie correlate Al via alle 12 le dirette de Il Sole 24 Ore sul canale 246Si arricchisce di un nuovo programma in diretta il palinsesto de IlSole24OreTv , la televisione di gruppo che trasmette sul canale 246 del digitale... Previdenza. Maurizio Grifoni (Fondo Fon.Te.): “La previdenza complementare leva per il patto tra generazioni e la crescita del Paese”“Oggi si è parlato di patto tra generazioni, di sfida verso il futuro e di speranze per il domani. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dal giornale alla radio: il Gruppo Il Sole 24 Ore racconta il Salone del Risparmio 2026 con una copertura multicanale; Il Salone del Mobile chiude con oltre 316mila presenze. Record di buyer esteri; Dentro e fuori il Salone, cosa non perdere; Salone del Mobile, successo oltre le attese: visitatori sopra quota 300mila. Il Gruppo Il Sole 24 Ore al Salone del Risparmio 2026Il Gruppo Il Sole 24 Ore conferma anche per il 2026 la propria presenza al Salone del Risparmio, l’evento di riferimento in Europa per l’industria del risparmio gestito, in programma dal 5 al 7 maggio ... fm-world.it Salone del Risparmio apre i lavori, focus sulle conferenze di martedìDal 5 al 7 maggio 2026 l’Allianz MiCo di Milano ospita il Salone del Risparmio 2026, principale evento europeo dedicato al risparmio gestito promosso da Assogestioni. Tre giorni di conferenze ibride e ... assodigitale.it Al via domani la XVI edizione del @salonerisparmio presso l’Allianz MiCo di Milano x.com Da domani 5 fino al 7 maggio l’Allianz MiCo di Milano ospita l’edizione 2026 del Salone del Risparmio, il principale appuntamento europeo dedicato all’industria del risparmio gestito, ideato da Assogestioni. Tre giornate di conferenze, networking e formazion - facebook.com facebook