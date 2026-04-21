al via alle 12 le dirette de il sole 24 ore sul canale 246

Alle 12 si sono avviate le trasmissioni in diretta di un nuovo programma su IlSole24OreTv, il canale del gruppo trasmesso sul canale 246 del digitale terrestre. La rete ha ampliato la propria offerta televisiva con questa nuova proposta, che si aggiunge ai programmi già presenti nel palinsesto. La trasmissione è stata presentata come una delle novità di questa stagione, con un appuntamento quotidiano fissato per l’orario di mezzogiorno.

Si arricchisce di un nuovo programma in diretta il palinsesto de IlSole24OreTv, la televisione di gruppo che trasmette sul canale 246 del digitale terrestre. A partire da mercoledì 22 aprile alle 12 prende il via Anteprima, a cura della redazione de Il Sole 24 Ore, per offrire un’anticipazione dei temi caldi di giornata su cui stanno sta lavorando la redazione del giornale. Dalle ultime tensioni geopolitiche all’attuazione della normativa ancora attesa, oltre alle ultime novità sui bonus per famiglie e imprese, attraverso il lavoro delle redazioni sarà possibile comprendere l’evoluzione in corso delle notizie di giornata. Non mancherà un...🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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