il solco creato da jannik sinner e la percezione stonata sul reale valore della concorrenza

Ogni volta che il tennista italiano vince con autorità, si torna a sentire l’eco di commenti che definiscono la concorrenza “bassa” o “povera”. Questa percezione, spesso ripetuta, sembra ignorare i risultati ottenuti e la crescita del giocatore nel circuito. La discussione si riaccende frequentemente, alimentata da chi ritiene che il livello attuale sia inferiore rispetto al passato.

La tentazione di ridurre tutto a uno slogan — “livello basso”, “epoca povera” — riaffiora puntuale ogni volta che Jannik Sinner vince con autorità. È accaduto anche dopo la finale di Madrid, chiusa in meno di un’ora contro Alexander Zverev, con una lettura tanto sbrigativa quanto ricorrente: partita a senso unico, dunque valore tecnico discutibile. Un riflesso quasi automatico, che merita però qualche distinguo. Zverev, nel racconto post-partita, è stato dipinto come un comprimario occasionale. I numeri suggeriscono altro. Il tedesco ha costruito negli anni un bilancio tutt’altro che marginale contro l’élite: tre vittorie su sette contro Roger Federer, quattro su undici contro Rafael Nadal, cinque su quattordici contro Novak Djokovic.🔗 Leggi su Oasport.it

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