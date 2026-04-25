Durante una partita di tennis, Jannik Sinner ha mostrato un gesto che ha sorpreso molti osservatori, come una reazione istintiva nei confronti di un avversario di alto livello. La scena si è svolta sul campo e ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’incontro. La partita si è giocata tra due atleti di spicco, uno del mondo del tennis e l’altro del calcio, che si sono incontrati in un momento di grande tensione sportiva.

I grandi campioni sono così: super competitivi. Lo è Jannik Sinner, ma pure la stella del Real Madrid, Jude Bellingham, che proprio dal 24enne di Sesto Pusteria, nella giornata di giovedì, si è fatto insegnare i colpi più invidiabili del mestiere che ha reso grande l’attuale numero uno azzurro del ranking Atp. Jannik lo ha fatto alla vigilia del suo esordio al Masters 1000 di Madrid contro il francese Bonzi: il numero uno azzurro ha preso parte a un evento spettacolare proprio all’interno dello stadio del Real Madrid. Per l’occasione è stato allestito un campo da tennis sul prato del Bernabeu, trasformato per qualche ora in un palcoscenico unico.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner gela Bellingham: il gesto sul campo da tennis

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Le parole di Jannik Sinner al termine della vittoria contro Bonzi #Tennis #Madrid #Sinner x.com