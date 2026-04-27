Il 25 aprile ha visto una partecipazione senza precedenti, con un incremento della percezione del valore della Costituzione in seguito al referendum. Landini ha commentato l’affluenza, sottolineando come questa giornata abbia avuto un rilievo particolare. Ha inoltre criticato le posizioni del ministro La Russa, senza fornire dettagli specifici sulle sue affermazioni. La giornata si è caratterizzata per un’affluenza record di partecipanti e per un dibattito acceso sulle tematiche storiche e istituzionali.

“Credo che sia sotto gli occhi di tutti che questo 25 aprile ha visto una partecipazione senza precedenti. E non solo nelle grandi città”. Così il Maurizio Landini, segretario generale della CGIL, commenta le manifestazioni dello scorso sabato. “Vuol dire che dopo il referendum sta aumentando nel Paese la percezione che è il momento di affermare il valore del lavoro e della Costituzione”. Poi, sulle tensioni a Milano, Landini afferma: “Io non sottovaluto ciò che è avvenuto, indice – purtroppo – di una tensione nel nostro Paese e alcuni episodi li trovo sbagliati e non da ripetere”. E critica La Russa: “Questo governo, a partire da alcuni dei...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 25 aprile, Landini: “Partecipazione senza precedenti, con il Referendum aumentata la percezione del valore della Costituzione”. E critica La Russa

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