Una proposta che circola in Italia riguarda l’azzeramento delle tasse universitarie per chi si iscrive con un budget di due miliardi di euro. Mentre questa idea viene discussa, alcuni studenti come una giovane responsabile dell’Unione degli Universitari di Milano sottolineano come aumentare la no tax area possa rappresentare un primo passo. La studentessa, iscritta in filosofia e candidata al consiglio di amministrazione di un ateneo, evidenzia comunque che non basta.

Bene ampliare la ’no tax area’ nelle università, ma non basta, Claudia Marostegan, 23 anni, studia filosofia, è responsabile dell’organizzazione dell’Unione degli Universitari di Milano e candidata per il Cda della Statale. Con Udu avevate presentato due ricorsi al Tar della Lombardia contro la tassazione nel 20172018. "Sì, perché oggettivamente era una tassazione fuorilegge: la normativa, il Dpr 3061997, stabilisce infatti che la contribuzione studentesca non possa superare il 20% del Fondo di finanziamento ordinario. E dice anche che i fuoricorso e gli studenti internazionali possono non essere contati solo all’approvazione finale dei decreti attuativi, che non ci sono ancora.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sogno (possibile): "Con 2 miliardi in Italia iscrizioni a costo zero"

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