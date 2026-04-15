Musica il sogno di Sanremo parte da Legnano | aprono le iscrizioni

Oggi, 15 aprile 2026, a Legnano si aprono le iscrizioni per la seconda edizione dello Young Talents Music Competition. La manifestazione si rivolge a giovani artisti interessati a partecipare alla competizione musicale. Le iscrizioni resteranno aperte fino a una data ancora da comunicare e possono essere presentate online. L’evento mira a scoprire nuovi talenti e a offrire loro un’occasione di visibilità nel panorama musicale.

Le iscrizioni per la seconda edizione dello Young Talents Music Competition aprono oggi, 15 aprile 2026, a Legnano. Il concorso, organizzato dal Teatro Città Legnano – TalisioTirinnanzi insieme alle Scuole di Musica Niccolò Paganini S.r.l., punta a individuare i nuovi talenti della scena musicale con una novità che promette di scuotere l’industria: il vincitore della nuova sezione dedicata agli inediti otterrà la candidatura per Sanremo giovani 2027, oltre alla realizzazione di un demo professionale tramite il supporto tecnico di Silvius Edizioni Musicali & Discografiche. Un ponte diretto tra il territorio e i grandi palcoscenici nazionali. Il progetto non si limita a una semplice competizione artistica, ma si configura come un acceleratore di carriere per i giovani under 30.🔗 Leggi su Ameve.eu

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