L’Olanda può spezzare il sogno della top3 per l’Italia | possibile poker di ori tra short track e speed skating
L’Olanda ha conquistato quattro medaglie d’oro nei campionati europei di short track, mettendo a rischio il podio dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Con questi risultati, gli olandesi si avvicinano alla squadra italiana, che attualmente si trova terza nel medagliere con 9 ori. La sfida tra le due nazioni si fa più intensa, soprattutto nelle discipline di velocità e short track, dove l’Olanda sta mostrando una crescita significativa. La corsa ai podi continua, e tutto può ancora succedere.
L’Italia occupa il terzo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi, alle spalle dell’inarrivabile Norvegia (17-10-10) e degli USA (9-12-6). Siamo ormai entrati nel weekend conclusivo della rassegna a cinque cerchi e il Bel Paese sta cullando sempre di più il grande sogno: concludere nella top-3 del medagliere, da super potenza dello sport internazionale, da vera padrona di casa, da autentico punto di riferimento a livello globale. La sensazione è che la conquista di un altro titolo garantirebbe maggiore sicurezza, avvicinando sensibilmente gli azzurri il piazzamento sul podio finale (con anche la possibilità, comunque molto complessa, di attaccare gli americani), ma senza portare a casa un titolo bisognerà inevitabile voltare lo sguardo e osservare cosa succede alle spalle.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Speed skating, l’Olanda vuol spezzare l’incantesimo nei 1000 metri femminili alle Olimpiadi
Leggi anche: Short track, la batteria dell’Italia nella semifinale della staffetta femminile: c’è l’OlandaVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 11 febbraio, italiani in gara, streaming; LIVE Speed skating, 1000 metri uomini Olimpiadi in DIRETTA: grandissima prestazione e piazzamento di prestigio per Di Stefano! Stolz imbattibile; Definita l’avversaria di Francesca Lollobrigida nei 5000 metri: si tratta di un mito dello speed skating; A che ora lo speed skating domani in tv, Olimpiadi 2026: programma 12 febbraio, italiani in gara, streaming.
Van Nistelrooy: Mondiali a 48 squadre? Sono emozionato. L'Olanda può fare molto beneSono davvero emozionato. Ruud Van Nistelrooy, intervistato dai canali ufficiali FIFA, ha parlato a poche ore dal sorteggio per i Mondiali 2026, che vede la sua Olanda in prima fascia: Sarà molto ... tuttomercatoweb.com
L'Italia non può più convocare Valente: esordio con l'OlandaNiente Italia per Luciano Valente: il giocatore del Feyenoord, nato a Groningen da padre italiano e madre olandese, ha esordito ufficialmente in maglia Oranje contro la Lituania. Valente adesso sogna ... sport.sky.it
«Noa è il Neymar d'Olanda» Arthur, passato dalla Juventus alla Fiorentina, sta vivendo uno dei suoi momenti migliori: in maglia viola sembra rinato, finalmente libero di mostrare il suo talento a centrocampo. L'olandese Noa Lang si sta facendo notare per il su - facebook.com facebook