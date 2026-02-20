L’Olanda può spezzare il sogno della top3 per l’Italia | possibile poker di ori tra short track e speed skating

L’Olanda ha conquistato quattro medaglie d’oro nei campionati europei di short track, mettendo a rischio il podio dell’Italia ai Giochi di Milano Cortina 2026. Con questi risultati, gli olandesi si avvicinano alla squadra italiana, che attualmente si trova terza nel medagliere con 9 ori. La sfida tra le due nazioni si fa più intensa, soprattutto nelle discipline di velocità e short track, dove l’Olanda sta mostrando una crescita significativa. La corsa ai podi continua, e tutto può ancora succedere.

L’Italia occupa il terzo posto nel medagliere delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con 9 ori, 5 argenti e 12 bronzi, alle spalle dell’inarrivabile Norvegia (17-10-10) e degli USA (9-12-6). Siamo ormai entrati nel weekend conclusivo della rassegna a cinque cerchi e il Bel Paese sta cullando sempre di più il grande sogno: concludere nella top-3 del medagliere, da super potenza dello sport internazionale, da vera padrona di casa, da autentico punto di riferimento a livello globale. La sensazione è che la conquista di un altro titolo garantirebbe maggiore sicurezza, avvicinando sensibilmente gli azzurri il piazzamento sul podio finale (con anche la possibilità, comunque molto complessa, di attaccare gli americani), ma senza portare a casa un titolo bisognerà inevitabile voltare lo sguardo e osservare cosa succede alle spalle.🔗 Leggi su Oasport.it

