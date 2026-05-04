di Marianna Vazzana MILANO "The sun’II come out tomorrow". Il sole spunterà domani. Con il sorriso acceso da un sogno nel cuore, i ragazzi della CMS Academy Teenager, progetto della Children’s Musical School di Milano, vedono la luce oltre le nubi, carichi di speranze come Annie, la protagonista del musical a cui si sono ispirati per il medley che ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria Junior Danza e Canto alle qualificazioni italiane della Dance World Cup, un concorso internazionale con sede centrale in Gran Bretagna. La performance dei milanesi, 16 bambini e ragazzi tra i 10 e i 17 anni, è arrivata al primo posto tra oltre 500 coreografie di vari stili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il sogno musical dei piccoli talenti. In finale a Dublino con “Annie“: "Raccogliamo fondi per la trasferta"

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