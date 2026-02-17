Ponzone Valdilana | Giovani talenti in scena con due musical al Teatro Giletti

Il Teatro Giletti di Ponzone Valdilana ha ospitato sabato 21 febbraio due musical, portando sul palco i giovani talenti del Centro Arte Danza di Pella. La serata ha visto studenti di diverse età esibirsi davanti a un pubblico composto principalmente da famiglie e appassionati di teatro. I ragazzi hanno dato prova di grande impegno, portando in scena performance vivaci e coinvolgenti. La scelta di organizzare questi spettacoli nasce dalla voglia di offrire ai giovani un’occasione per esprimersi attraverso l’arte.

Un Palcoscenico per i Giovani Talenti: Il Musical Illumina il Teatro Giletti di Ponzone Valdilana. Il Teatro Giletti di Ponzone Valdilana, in provincia di Biella, si prepara ad accogliere sabato 21 febbraio una serata dedicata al mondo dei musical, con esibizioni del Centro Arte Danza di Pella. L'evento offrirà ai giovani artisti l'opportunità di mostrare il loro talento e rappresenterà un importante momento di vivacità culturale per il territorio. Due Spettacoli, Due Mondi in Scena. La serata prevede una doppia esibizione che illustra la versatilità degli allievi del Centro Arte Danza. Il pubblico potrà assistere a una rivisitazione del classico musical "Do Re Mi", ispirato alla storia della famiglia Von Trapp, e a "Sister", un musical più complesso che narra le vicende di una cantante rifugiata in un convento.