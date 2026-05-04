Il sipario si alza sulla barberia di Denis Campitelli | lo spettacolo è già sold out

Venerdì 8 maggio, il Teatro Comunale di Civitella di Romagna ospiterà un evento dedicato alla barberia di un tempo, con i biglietti ormai esauriti. La serata vedrà la trasformazione dello spazio in una bottega d’altri tempi, offrendo ai partecipanti un’esperienza che richiama le atmosfere di un passato ormai lontano. La vendita dei biglietti è terminata, e l’attesa cresce tra il pubblico interessato a scoprire questa particolare iniziativa.

Venerdì 8 maggio, il Teatro Comunale di Civitella di Romagna si trasforma in una bottega d’altri tempi. In scena arriva “Barbir-Barba e Capelli”, l'atteso monologo di e con Denis Campitelli. Un appuntamento che ha già registrato il tutto esaurito: i biglietti sono andati letteralmente a ruba.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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