Brutto ko ma salvezza in cassaforte Disfatta Baldaccio Bruni Tris di Dallai per il Signa Ripresa da dimenticare

Da sport.quotidiano.net 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Baldaccio Bruni ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro il Signa, che si è imposto con un punteggio di 3-0. La partita si è conclusa con un tris di Dallai, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra di casa. La formazione ospite ha cercato di reagire, ma senza successo, e ha concluso il match con una ripresa da dimenticare. La formazione del Signa ha schierato Crisanto tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo.

SIGNA 1914 3 BALDACCIO BRUNI 0 SIGNA: Crisanto, Rossi, Nencini, Soldani, Nocentini, Capacci, Manetti (83’ Lombardi), Dallai (80’ Flachi), Giuliani (71’ Tempesti), Coppola (78’ Baggiani), Tesi (65’ Costa). All. Gambadori. BALDACCIO BRUNI: Donini, Piccinelli, Monini (48’ Bricca), Bruschi, Giorni, Beers (59’ Quadroni), Mariotti (48’ Magi), Pedrelli, Sbardella (72’ Del Siena), Giorni, Bartoccini (80’ Cestelli). All. Battistini. Arbitro: Ponzalli di Prato. Marcatore: Al 43’ (rig.), 72’ e 77’ Dallai. Note: Angoli 6 a 2 per il Signa. SIGNA - Tutto troppo facile per i locali che si sono imposti con una tripletta di Dallai miglior uomo in campo dei ventidue.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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