Brutto ko ma salvezza in cassaforte Disfatta Baldaccio Bruni Tris di Dallai per il Signa Ripresa da dimenticare

Il Baldaccio Bruni ha subito una sconfitta pesante in trasferta contro il Signa, che si è imposto con un punteggio di 3-0. La partita si è conclusa con un tris di Dallai, che ha contribuito in modo decisivo alla vittoria della squadra di casa. La formazione ospite ha cercato di reagire, ma senza successo, e ha concluso il match con una ripresa da dimenticare. La formazione del Signa ha schierato Crisanto tra i pali e diversi cambi nel corso del secondo tempo.

SIGNA 1914 3 BALDACCIO BRUNI 0 SIGNA: Crisanto, Rossi, Nencini, Soldani, Nocentini, Capacci, Manetti (83’ Lombardi), Dallai (80’ Flachi), Giuliani (71’ Tempesti), Coppola (78’ Baggiani), Tesi (65’ Costa). All. Gambadori. BALDACCIO BRUNI: Donini, Piccinelli, Monini (48’ Bricca), Bruschi, Giorni, Beers (59’ Quadroni), Mariotti (48’ Magi), Pedrelli, Sbardella (72’ Del Siena), Giorni, Bartoccini (80’ Cestelli). All. Battistini. Arbitro: Ponzalli di Prato. Marcatore: Al 43’ (rig.), 72’ e 77’ Dallai. Note: Angoli 6 a 2 per il Signa. SIGNA - Tutto troppo facile per i locali che si sono imposti con una tripletta di Dallai miglior uomo in campo dei ventidue.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brutto ko ma salvezza in cassaforte. Disfatta Baldaccio Bruni. Tris di Dallai per il Signa. Ripresa da dimenticare Notizie correlate Leggi anche: Perugia, arriva il tris di ko da vendicare. Nel girone di andata striscia da incubo Leggi anche: Emma Villas Codyeco, terzo ko di fila. Trasferta a Ravenna da dimenticare