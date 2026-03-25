Basket Serie C Seregno si illude poi perde con Venegono E retrocede

Da sport.quotidiano.net 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di basket di Serie C, il Basket Seregno ha perso l’ultima partita contro Venegono con il punteggio di 90-83, determinando la retrocessione in Divisione Regionale 1 con una giornata di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. La squadra ha tentato di reagire nel quarto periodo, ma non è riuscita a evitare la sconfitta.

Con una giornata di anticipo sulla fine della stagione regolare arriva il verdetto più amaro per il Basket Seregno che combatte fino a che ne ha le forze ma nel quarto conclusivo deve alzare bandiera bianca contro Venegono, perde 90-83 e retrocede in Divisione Regionale 1. Serviva tassativamente una vittoria, possibilmente di almeno 26 punti per ribaltare il -25 dell’andata ed è con questo spirito che la squadra di Spinelli ha approcciato il match toccando anche il +11 nel primo tempo ma spegnendosi poi alla distanza. Pennati è l’ultimo ad arrendersi con uno score personale di 24 punti, cinque in più di Pellizzoni, Longoni chiude a 13, in doppia cifra anche Broggi (10). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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