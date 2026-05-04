Il santuario di Zeus tra recupero e ricerca | incontro con Sciarratta a Casa Sanfilippo

Da agrigentonotizie.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto un incontro presso Casa Sanfilippo dedicato al santuario di Zeus, uno dei principali siti della Valle dei Templi. Durante l’evento sono stati presentati dettagli sul recupero del complesso e sugli studi in corso per approfondire la conoscenza del luogo. Sono state illustrate anche le future iniziative di intervento e le ricerche archeologiche previste per il sito.

Un’occasione per conoscere da vicino storia, interventi e prospettive di uno dei siti più rappresentativi della Valle dei Templi. Mercoledì 6 maggio alle 16,30, nella sala conferenze di Casa Sanfilippo, è in programma l’incontro dal titolo “Il santuario di Zeus: tra recupero, ricerca e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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