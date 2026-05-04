Il santuario di Zeus tra recupero e ricerca | incontro con Sciarratta a Casa Sanfilippo

Si è svolto un incontro presso Casa Sanfilippo dedicato al santuario di Zeus, uno dei principali siti della Valle dei Templi. Durante l’evento sono stati presentati dettagli sul recupero del complesso e sugli studi in corso per approfondire la conoscenza del luogo. Sono state illustrate anche le future iniziative di intervento e le ricerche archeologiche previste per il sito.

Un’occasione per conoscere da vicino storia, interventi e prospettive di uno dei siti più rappresentativi della Valle dei Templi. Mercoledì 6 maggio alle 16,30, nella sala conferenze di Casa Sanfilippo, è in programma l’incontro dal titolo “Il santuario di Zeus: tra recupero, ricerca e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Dal Barocco al Futurismo, a Casa Sanfilippo il viaggio nell’arte del territorio con Rita FerlisiUn percorso attraverso secoli di storia e linguaggi artistici per leggere il territorio con occhi nuovi. Nubi e precipitazioni, tra studio e ricerca: l'incontro con l'esperto Franco BelosiMercoledì 11 marzo riprende il ciclo di incontri dal titolo "La ricerca scientifica raccontata da chi la fa", la rassegna promossa dall'associazione...