Nubi e precipitazioni tra studio e ricerca | l' incontro con l' esperto Franco Belosi

Mercoledì 11 marzo si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri intitolato

Mercoledì 11 marzo riprende il ciclo di incontri dal titolo "La ricerca scientifica raccontata da chi la fa", la rassegna promossa dall'associazione Nuova Civiltà delle Macchine Aps insieme a Minerva. Per l'occasione, a partire dalle ore 18.15, a essere ospite del Laboratorio Aperto sarà il dottore Franco Belosi, in passato primo ricercatore dell'Isac-Cnr di Lecce e Bologna. Lo studioso, che si è occupato negli anni di studiare la qualità dell'aria e le emissioni industriali, ha focalizzato la sua ricerca sulla microfisica delle nubi e la formazione dei cristalli di ghiaccio. E proprio questo sarà il tema dell'incontro che lo vedrà protagonista. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

