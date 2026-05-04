Il vescovo ha rivolto un saluto ai fedeli durante una messa nella cattedrale di Pescia. Ha affermato di aver dedicato tempo e attenzione per essere presente in modo costante tra la comunità. La sua visita si inserisce in un percorso di incontri e incontri religiosi nella zona. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni e ha visto la partecipazione di numerosi fedeli.

Pescia, 4 maggio 2026 – In quella stessa Chiesa Cattedrale in cui, il 14 gennaio 2024, si era insediato Vescovo della Diocesi di Pescia, unificandola così ‘in persona episcopi’ con quella di Pistoia (in cui si era insediato l’8 dicembre 2014), monsignor Fausto Tardelli ha salutato ieri la comunità diocesana. Era stato nominato da Papa Francesco a sostituire monsignor Roberto Filippini, e come lui ha lasciato per raggiunti limiti d’età, avendo compiuto 75 anni. Papa Leone XIV, per sostituirlo, ha scelto monsignor Augusto Mascagna, classe 1964, finora parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Orte. E il duomo di Pescia, dedicato a Maria Santissima Assunta in Cielo e San Giovanni Battista, ieri pomeriggio si è riempito di fedeli accorsi per dire ‘arrivederci’ a una guida che ha lasciato un segno importante.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il saluto del vescovo Tardelli a Pescia: “Ho messo il mio impegno per esservi vicino sempre”

Notizie correlate

Le diocesi salutano il vescovo al termine del suo incarico: a Pescia la celebrazione con monsigor TardelliMomento di grande emozione nella cattedrale di Pescia, dove è stata officiata una celebrazione per il saluto delle diocesi di Pistoia e Pescia a...

Leggi anche: “Ero un ‘vitellone’, poi ho scoperto la fede. Ho messo la mano sulla pietra dove è stato tumulato Gesù e ho sentito qualcosa. Il mio santo preferito? San Francesco”: così Roberto Farnesi

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il saluto del vescovo Tardelli a Pescia: Ho messo il mio impegno per esservi vicino sempre; Domenica 3 maggio il saluto della Diocesi di Pescia a monsignor Fausto Tardelli; VESCOVO FAUSTO. Domenica il saluto della Chiesa pesciatina; Le diocesi salutano il vescovo al termine del suo incarico: a Pescia la celebrazione con monsigor Tardelli.

Il saluto del vescovo Tardelli a Pescia: Ho messo il mio impegno per esservi vicino sempreLa Chiesa Cattedrale gremita. Le parole del monsignore, che chiude l’incarico, di fronte alla comunità religiosa: Questi anni insieme sono volati. Ma non è stato un amore di passaggio. Il Papa ha in ... msn.com

Le diocesi salutano il vescovo al termine del suo incarico: a Pescia la celebrazione con monsigor TardelliMomento di grande emozione nella cattedrale di Pescia, dove è stata officiata una celebrazione per il saluto delle diocesi di Pistoia e Pescia a monsignor Fausto Tardelli, che chiude il suo incarico c ... lanazione.it

Erbavoglio incontra un "campione "a Castelfalfi.... Tardelli! - facebook.com facebook