Le diocesi salutano il vescovo al termine del suo incarico | a Pescia la celebrazione con monsigor Tardelli

Nella cattedrale di Pescia si è svolta una celebrazione per salutare monsignor Fausto Tardelli, che conclude il suo mandato come vescovo delle diocesi di Pistoia e Pescia. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi rappresentanti ecclesiastici e fedeli, che hanno assistito alle preghiere e ai momenti di commozione dedicati all’ormai ex vescovo. La funzione ha segnato ufficialmente la fine del suo incarico e il passaggio a nuove responsabilità.

Momento di grande emozione nella cattedrale di Pescia, dove è stata officiata una celebrazione per il saluto delle diocesi di Pistoia e Pescia a monsignor Fausto Tardelli, che chiude il suo incarico come vescovo. A giugno dovrebbe arrivare al suo posto monsignor Augusto Mascagna, parroco della concattedrale di Santa Maria Assunta a Orte. .🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le diocesi salutano il vescovo al termine del suo incarico: a Pescia la celebrazione con monsigor Tardelli Notizie correlate Pistoia e Pescia: il Papa sceglie Mascagna per guidare le diocesiPapa Leone XIV ha stabilito un nuovo assetto per il governo delle Diocesi di Pistoia e Pescia, accettando la dimissioni di mons. Leggi anche: Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi. Al suo posto Lollobrigida? Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Domenica 3 maggio il saluto della Diocesi di Pescia a monsignor Fausto Tardelli; VESCOVO FAUSTO. Domenica il saluto della Chiesa pesciatina. Nuovo vescovo Pistoia e Pescia: le Misericordie toscane salutano don Mascagna e ringraziano mons. TardelliIl presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi, accoglie con gioia l’annuncio della nomina di don Augusto Mascagna a vescovo delle Diocesi di Pistoia e d ... toscanaoggi.it Pistoia e Pescia, il successore di Tardelli arriva dalla diocesi di Civita CastellanaMonsignor Augusto Mascagna è stato nominato dal Papa vescovo della diocesi di Pistoia e Pescia. A conferma del cammino di unificazione già intrapreso da Fausto Tardelli, in un passaggio significativo ... luccaindiretta.it Pescia : MI MANDANO UN VIDEO DELLA SITUAZIONE RIFIUTI AI CASSONETTI IN VIA COLLE DEL LUPO A PONTE ALL’ABATE !!! Anche qui la situazione e’ fuori controllo ! #avantituttapescia #pescia #orgogliopesciatino #abbandono #rifiuti #pinteallabate - facebook.com facebook