Decreto lavoro quello che Giorgia Meloni chiama salario giusto in realtà è il minimo sindacale
Il decreto lavoro approvato dal governo nei giorni scorsi introduce misure che favoriscono le imprese che rispettano la normativa, offrendo incentivi con fondi pubblici. Contestualmente, limita la possibilità dei lavoratori di rivolgersi ai tribunali per richiedere salari più alti o condizioni di lavoro migliori, in un momento in cui gli stipendi sono segnati dall’inflazione. La legge, presentata come un modo per garantire un “salario giusto”, di fatto si concentra sul salario minimo.
Mentre gli stipendi sono mangiati dall'inflazione, il decreto lavoro, varato ancora una volta in vista del Primo maggio, premia con soldi pubblici le imprese che rispettano la legge e restringe il diritto dei lavoratori a ricorrere ai giudici per ottenere retribuzioni dignitose.🔗 Leggi su Fanpage.it
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