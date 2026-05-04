Silvia Salis ha recentemente accolto i leader di sinistra a Genova, dove si sta occupando anche della stesura di un nuovo programma politico. La sua gestione come sindaca ha suscitato consensi tra alcuni cittadini che apprezzano il suo approccio indipendente e il suo desiderio di cambiare il volto della città. La città, nota per il suo passato legato alla Resistenza, si trova ora al centro di iniziative politiche volte a promuovere un diverso orientamento amministrativo.

Silvia Salis mi piace molto come sindaca della mia città: non sopportavo che Genova, medaglia d’oro della Resistenza, e sempre in direzione ostinata e contraria rispetto alle tendenze politiche dominanti, fosse governata da giunte di destra. Salis appartiene alla sinistra e, fino ad ora, ho compiuto scelte di sinistra: appoggio alla flotilla e ai metalmeccanici, e altre cose che appartengono alla simbologia di sinistra. Tenta di mettere ordine nei conti del trasporto pubblico ma non ha avuto il tempo di dimostrare doti di gestione di una città. È presto, deve capire, circondarsi di persone competenti e fidate (prima di tutto competenti) e temo che dovrà fare scelte spiacevoli per la città, la capitale mondiale del mugugno.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il ruolo di Silvia Salis? Accogliere i leader di sinistra a Genova e scrivere un programma

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