Genova il tafazzismo green di Silvia Salis

Da imolaoggi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova, nota per il suo ruolo come città turistica e punto di partenza per le crociere, si è diffusa una discussione riguardo alle politiche ambientali adottate. Recentemente, alcune iniziative sostenibili sono state avviate, ma ci sono anche critiche riguardo alle scelte fatte e alla loro efficacia. La situazione ha sollevato diverse opinioni tra cittadini e operatori del settore, evidenziando le tensioni tra sviluppo e tutela ambientale.

Considerando che Genova è una città che punta sul turismo e che il porto è un hub crocieristico, è un po’ come segare il ramo su cui si è seduti di Camilla Conti – Mentre Silvia Salis è lanciatissima nel promuovere la propria immagine su quotidiani stranieri, magazine di moda e in tv (domani sarà nel salottino di Fabio Fazio sul Nove), la sindaca di Genova – nonché aspirante candidata leader del campo largo vieta la pubblicità a casa sua. Il Comune si è infatti impegnato a introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili, in particolare in luoghi sensibili come fermate degli autobus, della metropolitana e spazi pubblicitari connessi al trasporto pubblico.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Si parla di: Tafazzismo green della Salis: stop alle pubblicità fossili.

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