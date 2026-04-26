A Genova, nota per il suo ruolo come città turistica e punto di partenza per le crociere, si è diffusa una discussione riguardo alle politiche ambientali adottate. Recentemente, alcune iniziative sostenibili sono state avviate, ma ci sono anche critiche riguardo alle scelte fatte e alla loro efficacia. La situazione ha sollevato diverse opinioni tra cittadini e operatori del settore, evidenziando le tensioni tra sviluppo e tutela ambientale.

Considerando che Genova è una città che punta sul turismo e che il porto è un hub crocieristico, è un po’ come segare il ramo su cui si è seduti di Camilla Conti – Mentre Silvia Salis è lanciatissima nel promuovere la propria immagine su quotidiani stranieri, magazine di moda e in tv (domani sarà nel salottino di Fabio Fazio sul Nove), la sindaca di Genova – nonché aspirante candidata leader del campo largo vieta la pubblicità a casa sua. Il Comune si è infatti impegnato a introdurre restrizioni alla pubblicità legata alle fonti fossili, in particolare in luoghi sensibili come fermate degli autobus, della metropolitana e spazi pubblicitari connessi al trasporto pubblico.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Genova, il tafazzismo green di Silvia Salis

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