Andy Sachs torna in scena in un momento di crisi nel mondo dell'editoria, dove le testate cartacee affrontano una forte concorrenza dai contenuti digitali. La sua sfida riguarda la possibilità di rilanciare una rivista tradizionale, minacciata dalla diminuzione degli investimenti pubblicitari e dal calo di interesse per la carta stampata. Nel frattempo, il potere di una nota direttrice di rivista sembra essere diminuito, complicando ulteriormente la situazione.

? Cosa scoprirai Come può Andy Sachs salvare una rivista che vive di click?. Perché il potere di Miranda Priestly è svanito tra gli inserzionisti?. Cosa ha trasformato le redazioni storiche in uffici open space economici?. Chi deciderà il futuro del giornalismo tra qualità e algoritmi?.? In Breve Aline Brosh McKenna ha deciso di scrivere il seguito dopo tre anni di esitazione.. Miranda Priestly deve ora negoziare spazi con inserzionisti e viaggiare in classe economica.. Gli uffici storici sono sostituiti da open space con mobili di bassa gamma.. La crisi di Runway riflette il declino dei benefit come auto e segretarie.. Andy Sachs riceve un licenziamento via WhatsApp dopo aver ottenuto un premio giornalistico, segnando l’inizio di una nuova era per la rivista Runway e per il settore editoriale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il ritorno di Andy Sachs: la sfida tra click e carta stampata

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