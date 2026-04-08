Venti anni fa arrivava nelle sale il film Il diavolo veste Prada, che ha segnato un momento importante nel panorama cinematografico. La pellicola ha riscosso grande successo, grazie alla combinazione di humor e stile, e ha contribuito a lanciare le carriere delle attrici principali, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Recentemente, Hathaway ha fatto parlare di sé riproponendo il look di un personaggio iconico del film.

Sono trascorsi vent’anni dall’uscita nei cinema di Il diavolo veste Prada, un film che ha conquistato un’intera generazione grazie al sapiente mix di ironia e glamour, lanciano anche le carriere delle protagoniste, Anne Hathaway ed Emily Blunt. Ora il film torna nelle sale con il sequel e Hathaway ha deciso di rendere omaggio al suo personaggio, la giornalista Andy Sachs, anche con il look. Anne Hathaway rende omaggio a Andy Sachs con la frangia. Nel film originale Andy veniva sottoposta a radicale make-over per conquistare la temibile Miranda Priestley (una magistrale Meryl Streep), direttrice di Runway. Oltre a sfoggiare un nuovo guardaroba pieno di abiti e accessori firmati, Andy ricompariva in ufficio con una nuova pettinatura che è poi diventata un cult: una frangia piena, bombata, con ciuffi più lunghi ai lati e taglio scalato. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anne Hathaway riporta in auge la frangia di Andy Sachs

Anne Hathaway, con la «frangia di Andy Sachs» per la seconda tappa del tour de Il diavolo veste Prada 2Anne Hathaway e la frangia iconica Complice una frangia, anzi, «la frangia», quella che nel primo film delinea il glow up del personaggio, tracciando...

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Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

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Anne Hathaway e Stanley Tucci che leggono un numero di Runway che vede Emily in copertina Il leggendario magazine de Il diavolo veste Prada uscirà in un’edizione limitata e cartacea. Pronti ad agguantare la vostra copia - facebook.com facebook