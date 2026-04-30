Il ritorno di Andy Sachs | il nuovo scontro tra lusso e digitale

? Cosa sapere David Frankel dirige il sequel di The Devil Wears Prada tra Milano e Piazza Duomo.. La produzione integra brand come Valentino e Dolce & Gabbana per promuovere il World 2026.. A Milano, tra le mura del Palazzo Parigi e le strade di Piazza Duomo, il ritorno di un’icona cinematografica rivela una realtà dove il brand sostituisce la narrazione e il marketing cannibalizza l’estetica. Il sequel di The Devil Wears Prada, diretto da David Frankel, non si limita a riproporre i volti del passato, ma funge da sofisticata operazione di promozione per l’ecosistema della moda e per l’imminente World 2026, previsto il 22 settembre nella città lombarda.🔗 Leggi su Ameve.eu

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