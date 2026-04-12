Picchiato perché aveva chiesto di non gettare bottiglie contro una vetrina Francesca Fialdini ricorda il compagno di scuola morto | Giacomo Bongiorni ha agito da padre e cittadino

Un uomo di 47 anni è stato aggredito da un gruppo di giovani mentre chiedeva che non venissero gettate bottiglie contro una vetrina. L'aggressione si è conclusa con il decesso dell'uomo, che si trovava insieme alla compagna e al figlio di 11 anni al momento dell'attacco. La vicenda è stata ricordata anche dalla conduttrice televisiva, che ha ricordato il compagno di scuola e ha commentato il suo comportamento come quello di un padre e di un cittadino.

Giacomo Bongiorni è morto per aver detto a un gruppo di ragazzi di non lanciare bottiglie contro una vetrina, in piazza Felice Palma, in centro storico a Massa. Insieme al cognato, ricoverato in ospedale, il carpentiere è intervenuto nei confronti di un gruppo di ragazzi fra i 16 e i 20 anni. I giovani hanno cominciato a colpirli di fronte alla compagna e al figlio di Bongiorni, un bambino che ha 11 anni. La donna ha portato il bimbo, sotto choc, al riparo mentre il padre veniva picchiato. Inutile l'intervento del 118. L’autopsia dirà se Bongiorni è morto per i colpi subiti o per la caduta dopo essere stato colpito. Ci sono diversi testimoni e si stanno controllando le telecamere della zona.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Picchiato perché aveva chiesto di non gettare bottiglie contro una vetrina. Francesca Fialdini ricorda il compagno di scuola morto: «Giacomo Bongiorni ha agito da padre e cittadino» Leggi anche: Francesca Fialdini, il dolore per Giacomo Bongiorni: "Era un compagno di classe, morto per una violenza senza senso" Francesca Fialdini ricorda Giacomo Bongiorni, morto davanti al figlio 11enne: “Eravamo compagni di classe”Francesca Fialdini ha ricordato Giacomo Bongiorni, il 47enne morto a Massa davanti al figlio di 11 anni dopo un'aggressione da parte di un gruppo di...