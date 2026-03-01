Il doppio gioco di Bin Salman | Telefonava per convincere Trump ma in pubblico diceva l' opposto

Il principe ereditario saudita Bin Salman ha mantenuto un atteggiamento ambiguo tra le dichiarazioni pubbliche e le conversazioni private. In alcune telefonate cercava di convincere l'ex presidente americano a seguire una determinata linea, mentre in pubblico sosteneva posizioni diverse. Questa discrepanza tra quanto comunicato in privato e quanto affermato pubblicamente ha attirato l'attenzione di osservatori e media.

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTENEW YORK - Cruciale per la decisione di Trump di attaccare l'Iran è stato il parere di Mohammed bin Salman: lo rivela il Washington Post, sulla base di quattro fonti anonime. Il principe ereditario, che è già il leader de facto del Regno saudita, avrebbe fatto numerose telefonate private al presidente americano nell'ultimo mese dicendosi favorevole ad un attacco, anche se pubblicamente affermava di appoggiare una soluzione diplomatica con l'Iran. Nei giorni scorsi il principe, detto MBS (le sue iniziali), aveva anche affermato - dopo una telefonata con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che non avrebbe permesso l'uso del territorio saudita per attaccare l'Iran.