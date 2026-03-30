Trump | Bin Salman non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il cu…

Il principe della corona saudita, Mohammed bin Salman, ha affermato di non aver immaginato di dover baciare l'ex presidente degli Stati Uniti durante un incontro ufficiale. La dichiarazione è stata resa pubblica senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sul contesto dell'evento. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo alle motivazioni o alle implicazioni di questa affermazione.

Il principe della corona saudita, Mohammed bin Salman, “non pensava sarebbe successo, non pensava che avrebbe dovuto baciarmi il culo. Pensava che sarei stato un altro presidente americano fallito, invece ora deve essere gentile con me”. “Ora deve trattarmi bene, ditegli che è meglio che mi tratti bene. Deve farlo”. Lo ha detto Donald Trump, definendo poi bin Salman un “uomo fantastico”.ANSA Shock and Wave. Il fallimento di una presunzione strategica e ideologica Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Gb, auto sulla folla a Derby: arrestato straniero. Indaga l’antiterrorismo . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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