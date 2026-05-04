Il Rave delle Comete con 14 dj in consolle

Sabato 9 maggio al Tag Culture di Roma si terrà la 22esima edizione de “Il Rave delle Comete”, un festival di musica elettronica che si svolge in diverse location. L’evento, organizzato da Fabbrica del Beat e Hard Crows, vede la partecipazione di 14 dj in consolle e durerà oltre 13 ore. La manifestazione è promossa anche da Elektronic Movement, Universal Music Group e Hakken.

Sabato 9 maggio al Tag Culture di Roma, la Fabbrica del Beat e Hard crows, insieme a Elektronic Movement, Universal Music Group e Hakken, proporranno la 22esima edizione de “Il Rave delle Comete”, il festival itinerante di musica elettronica durante il quale viene proposta musica per oltre 13 ore.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Silvia Salis in consolle? Massacrata sui social: "Al governo a colpi di rave"Il live della dj Charlotte de Witte questa sera, sabato 11 aprile, in piazza Matteotti nel centro storico di Genova ha scatenato un polverone... DJ Woman on the Consolle Carpet: la rivoluzione al femminileDJ Woman on the Consolle Carpet: la rivoluzione al femminile La nuova iniziativa DJ Woman On The Consolle Carpet debutta a Milano con un progetto... Aggiornamenti e dibattiti Comete Lemmon e Swan, stasera la diretta streaming: a che ora vederle dall’Italia e comeTra le due viaggiatrici celesti la più bella e luminosa è indubbiamente la Lemmon, che, in base ai dati del Comet Observation database (COBS), attualmente presenta una luminosità ben al di sotto della ... fanpage.it Due comete si avvicinano troppo al Sole e vengono disintegrate: le immagini spettacolariDue comete sono state letteralmente disintegrate a brevissima distanza l'una dall'altra dal Sole. Il raro fenomeno è stato catturato dal coronografo LASCO C3 (Large Angle Spectrometer Coronagraph) ... fanpage.it