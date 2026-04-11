Silvia Salis in consolle? Massacrata sui social | Al governo a colpi di rave

Nella serata di sabato 11 aprile, un evento musicale con la dj Charlotte de Witte si è svolto in piazza Matteotti, nel centro storico di Genova. L’evento ha attirato l’attenzione dei social, dove sono stati pubblicati commenti e critiche riguardanti l’organizzazione e il rispetto delle normative. Nel frattempo, sui social sono stati condivisi messaggi che accusano il governo di favorire eventi di questo tipo, definendoli come “rave”.

Il live della dj Charlotte de Witte questa sera, sabato 11 aprile, in piazza Matteotti nel centro storico di Genova ha scatenato un polverone mediatico. Dalle 16.30 è scattata l'ordinanza per la sicurezza firmata dalla sindaca Silvia Salis con le regolamentazioni sul fronte dell'ordine pubblico, valide fino alle 23.30. In particolare, l'ordinanza prevede dalle 16.30 alle 23.30 con limitazione all'area del perimetro tra piazza Matteotti e via cardinale Boetto il divieto di detenzione e uso di ogni tipo di materiale esplodente, somministrazione e vendita di bevande in vetro o contenitori metallici all'esterno dei locali di pubblico esercizio, in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvia Salis in consolle? Massacrata sui social: "Al governo a colpi di rave" Silvia Toffanin e Verissimo al top sui social italianiCon la chiusura del 2025, Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, conferma la sua posizione di leadership anche sui social network. Leggi anche: La sindaca di Genova Silvia Salis a Fanpage.it: “Viviamo un dramma di sicurezza, il governo non ci aiuta”