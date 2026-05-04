Il Quartetto Guadagnini si esibirà a Roma interpretando tre quartetti per archi di Dmitrij Shostakovich, il nono, il decimo e l’undicesimo. L’esecuzione si svolgerà in una sala della città, con l’ensemble che presenterà questi brani composti dal compositore russo. L’evento è rivolto agli appassionati di musica classica, offrendo un’occasione di ascolto dal vivo delle opere di Shostakovich interpretate da un quartetto rinomato.

Cosa: Esecuzione del nono, decimo e undicesimo quartetto per archi di Dmitrij Shostakovich, affidata all’interpretazione del Quartetto Guadagnini.. Dove e Quando: Mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 18.00, presso l’Auditorium “Ennio Morricone” dell’Università di Roma “Tor Vergata” in via Columbia 1.. Perché: Un’opportunità imperdibile per ascoltare le composizioni più intime del grande compositore russo, suonate dal vivo da uno dei gruppi cameristici più premiati in Italia.. L’Esecuzione Integrale: Un Viaggio Musicale nel Novecento. La stagione dei concerti 2025-2026 organizzata da Roma Sinfonietta si arricchisce di un appuntamento di eccezionale rilievo artistico e culturale.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Il Quartetto Guadagnini interpreta Shostakovich a Roma

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