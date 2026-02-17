Il Comune di Fusignano ha organizzato un concerto speciale per celebrare il compleanno di Arcangelo Corelli, nato proprio in questa città il 17 febbraio del 1653, per onorare la sua eredità musicale. Quest’anno, il Quartetto Guadagnini si esibirà in piazza, portando le melodie del compositore barocco davanti a un pubblico più ampio. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando appassionati di musica classica e residenti locali.

Come ogni anno, il Comune di Fusignano celebra la nascita di Arcangelo Corelli, nato a Fusignano il 17 febbraio del 1653, con un evento musicale dedicato. Così questa sera alle 20.45 all’auditorium di vicolo Belletti 2, intitolato proprio al grande compositore, si esibirà il Quartetto Guadagnini, nato nel 2012 e affermatosi velocemente tra le formazioni più blasonate della propria generazione, ospite regolare di importanti stagioni concertistiche italiane e con numerose tournée all’estero all’attivo, in particolare tra Europa e Asia. Il quartetto ha rappresentato l’eccellenza italiana in Cina, allo Shanghai Exhibition Center, e nel 2016 è stato ensemble in residenza all’Istituto italiano di cultura di Parigi, dove ha suonato con Beatrice Rana, stabilendo poi importanti sodalizi con compositori contemporanei come Silvia Colasanti e Domenico Turi, oltre che con il grande regista Mario Martone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Buon compleanno a Corelli con il Quartetto Guadagnini

