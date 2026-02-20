Sicurezza | il 25 febbraio tavolo in prefettura sulla zona a vigilanza rafforzata

Il 25 febbraio, in prefettura, si terrà un incontro sulla sicurezza e il degrado nel centro storico. La riunione è stata convocata dopo recenti episodi di vandalismo e aumento della presenza di gruppi di giovani nelle strade. Parteciperanno i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco e diversi assessori comunali. La discussione si concentrerà sulle strategie per rafforzare la vigilanza e migliorare la situazione in zona. Si attende una risposta concreta per il problema.

Convocati forze dell’ordine, Comune, associazioni e comitati. Sul tavolo il contrasto allo spaccio e misure per la riqualificazione economica e urbana del centro storico Un tavolo su sicurezza e degrado in centro storico. A convocarlo è stata la prefettura che per il 25 febbraio ha fissato un incontro a cui prenderanno parte i vertici delle forze dell’ordine — questura, carabinieri e guardia di finanza — il sindaco e numerosi assessori del Comune (Sicurezza, Commercio, Welfare, Lavori pubblici, Urbanistica, Casa e Ambiente), oltre a Soprintendenza, a Municipio Centro Est, a Camera di Commercio, rappresentanti della Diocesi del Centro storico e le principali associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Coldiretti e Impresa Pesca).🔗 Leggi su Genovatoday.it

