Sicurezza | il 25 febbraio tavolo in prefettura sulla zona a vigilanza rafforzata
Il 25 febbraio, in prefettura, si terrà un incontro sulla sicurezza e il degrado nel centro storico. La riunione è stata convocata dopo recenti episodi di vandalismo e aumento della presenza di gruppi di giovani nelle strade. Parteciperanno i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco e diversi assessori comunali. La discussione si concentrerà sulle strategie per rafforzare la vigilanza e migliorare la situazione in zona. Si attende una risposta concreta per il problema.
Convocati forze dell’ordine, Comune, associazioni e comitati. Sul tavolo il contrasto allo spaccio e misure per la riqualificazione economica e urbana del centro storico Un tavolo su sicurezza e degrado in centro storico. A convocarlo è stata la prefettura che per il 25 febbraio ha fissato un incontro a cui prenderanno parte i vertici delle forze dell’ordine — questura, carabinieri e guardia di finanza — il sindaco e numerosi assessori del Comune (Sicurezza, Commercio, Welfare, Lavori pubblici, Urbanistica, Casa e Ambiente), oltre a Soprintendenza, a Municipio Centro Est, a Camera di Commercio, rappresentanti della Diocesi del Centro storico e le principali associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Cna, Confartigianato, Coldiretti e Impresa Pesca).🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Salis chiede vigilanza rafforzata al prefetto. Siap: "Primo passo, ma serve il tavolo sulla sicurezza urbana"
Leggi anche: Prorogata l’ordinanza prefettizia per la zona a vigilanza rafforzata: dov’è la “zona rossa” a ChivassoVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Formazione Sicurezza gennaio marzo 2026; XV Forum LAVORO: Lavoro e Sicurezza: 25 Anni di Riforme e le Novità 2026 per Famiglia e Impresa; Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza: mercoledì 25 febbraio incontro in Questura a Reggio; Barberino - Consiglio Comunale il 25 febbraio 2026: debiti fuori bilancio, regolamenti e sicurezza al centro della seduta.
Oltre la perdita. La speranza che genera sicurezza: mercoledì 25 febbraio incontro in Questura a ReggioSi terrà mercoledì 25 febbraio 2026, alle 10:00, presso la Sala Palatucci della Questura di Reggio Emilia, un altro incontro organizzato nell’ambito della seconda edizione del progetto Conoscersi p ... sassuolo2000.it
https://www.tvcampiflegrei.it/una-settimana-per-la-sicurezza-stradale-23-27-febbraio-2026-la-citta-metropolitana-di-napoli-dedica-tre-giornate-al-progetto-nazionale-guida-responsabilmente/ - facebook.com facebook
Il 18 febbraio 2026 ad Ariano Irpino il seminario “Sicurezza nelle gallerie, esperienze sul campo”, promosso da #Inail Campania con Ordine degli Ingegneri, Formedil e Webuild. Focus su sicurezza nei cantieri ferroviari. Previsti 3 Cfp. urly.it/31dw-5 x.com