Pietrafitta gran chiusura della Sagra degli asparagi

A Pietrafitta si avvicina la conclusione della ventiseiesima edizione della Sagra degli Asparagi di Bosco e dei prodotti locali. L’evento, che ha attirato numerosi visitatori, sta per terminare dopo un’ultima giornata di manifestazioni e degustazioni. La sagra si svolge nel comune di Piegaro, dove si celebrano le tradizioni gastronomiche e culturali legate al territorio. La giornata finale prevede diverse attività legate alle specialità culinarie e ai prodotti tipici.

PIEGARO – Pietrafitta si appresta a vivere l’ultima, intensa giornata della ventiseiesima edizione della Sagra degli Asparagi di Bosco e dei prodotti tipici locali. Dopo dieci giorni di successi iniziati lo scorso 24 aprile, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco giunge oggi, domenica 3 maggio, al suo epilogo, confermandosi un appuntamento imprescindibile per la valorizzazione delle eccellenze gastronomiche della Valnestore. Oltre ai piaceri della tavola, la chiusura dei festeggiamenti offrirà un importante approfondimento culturale curato dal professor Elvio Lunghi, storico dell’arte di chiara fama. Alle ore 17, presso la chiesa di...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pietrafitta, gran chiusura della Sagra degli asparagi Notizie correlate “Sagra bagnata, sagra sfortunata”: si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anniSold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei... Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità”