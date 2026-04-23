La Festa degli Asparagi di Tavagnacco spegne 88 candeline | tre weekend di festa e degustazioni

La Festa degli Asparagi di Tavagnacco compie 88 anni e si svolgerà in tre weekend consecutivi tra aprile e maggio. L’evento si terrà nel parco comunale di via Tolmezzo, con date che vanno dal 25 e 26 aprile fino al 10 maggio. La manifestazione prevede degustazioni e attività legate alla tradizione locale, attirando ogni anno numerosi visitatori e appassionati della cucina stagionale.

L’ultimo week end di aprile e i primi due fine settimana di maggio (nei giorni 25 e 26 aprile, 1, 2, 3, 9 e 10 maggio 2026) il parco comunale di via Tolmezzo a Tavagnacco ospiterà la tradizionale e attesissima Festa degli Asparagi, manifestazione ormai giunta alla sua 88^ edizione. La qualità.🔗 Leggi su Udinetoday.it Notizie correlate Legnano Basket spegne 60 candeline, serata di festa per la società biancorossaLegnano, 24 febbraio 2026 – Una serata per ripercorrere sessant’anni di storia sportiva e celebrare un traguardo importante. Città di Castello in festa, nonna Gina spegne 100 candelineDue figli e quattordici fra nipoti e pronipoti, l'amore per la famiglia e per i viaggi. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Feste degli asparagi 2026 in Friuli Venezia Giulia: sapori, tradizioni e varietà del territorio; Rivoli Veronese celebra la 30ª Sagra degli Asparagi: musica, tradizione e sapori locali. Feste degli asparagi 2026 in Friuli Venezia Giulia: sapori, tradizioni e varietà del territorioC’è una stagione che, più di ogni altra, racconta il Friuli Venezia Giulia attraverso i sensi.?È la primavera, quando i campi si risvegliano e le piazze tornano a vivere. In questo periodo, le feste d ... girofvg.com Enogastronomia: Zilli, Festa asparagi Ã¨ tradizione e evento comunitÃTavagnacco, 10 mag - La festa degli asparagi di Tavagnacco Ã¨ un evento di comunitÃ e un modo eccellente per promuovere quest'ottimo prodotto, un vegetale di primavera che esce dalla terra ... ilgazzettino.it FESTA DEGLI ASPARAGI DI TAVAGNACCO – PROGRAMMA COMPLETO Parco Campo Sportivo – Tavagnacco 25•26 APRILE | 1•2•3•9•10 MAGGIO 2026 88ª Edizione Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere tra gusto, musica, spettacoli e diver - facebook.com facebook