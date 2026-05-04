Il primo obiettivo sta saltando | la Juve e Spalletti possono solo sperare

Una trattativa che sembrava ormai definita tra la Juventus e un allenatore di spicco sta invece incontrando difficoltà. Nonostante si fosse pensato che tutto fosse ormai avviato, le trattative si sono complicate negli ultimi giorni. La situazione rimane incerta e nessuna delle parti ha ancora confermato le novità. La squadra e il tecnico coinvolto devono ora attendere sviluppi che potrebbero cambiare gli equilibri in vista della prossima stagione.

di Alessio Lento Calciomercato Juve: c’è una trattativa che sembrava impostata, quasi indirizzata, e che invece rischia di complicarsi proprio sul più bello. Non per una questione economica, almeno non solo, ma per un intreccio di scelte già fatte altrove. Lo spazio di manovra si riduce quando un giocatore ha già deciso dove vuole andare. Non serve nemmeno una firma per cambiare gli equilibri, basta un’intesa di massima, quei principi d’accordo che nel mercato valgono quasi quanto un contratto. Secondo quanto raccontato da Romeo Agresti, la situazione sarebbe già abbastanza chiara dietro le quinte. Il difensore Marcos Senesi, seguito con interesse anche dalla Juventus e in scadenza di contratto col Bournemouth nel giugno prossimo, avrebbe già discusso cifre e dettagli con il Tottenham, arrivando a un’intesa di base.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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SVOLTA JUVE! OBIETTIVO SCUDETTO LA CHIAVE DI SPALLETTI

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