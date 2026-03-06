Alvino | Spalletti vuole Lobotka alla Juve è il primo obiettivo

Secondo quanto si apprende, l’allenatore avrebbe indicato il centrocampista come priorità per la prossima finestra di trasferimenti. La Juventus, coinvolta nelle trattative, sarebbe tra le società interessate a portarlo in squadra. La situazione riguarda esclusivamente le decisioni sul mercato e i colloqui in corso tra i club e gli agenti del giocatore. La questione resta aperta fino a ulteriori sviluppi ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro di Stanislav Lobotka potrebbe diventare uno dei temi di mercato dei prossimi mesi. A parlarne è stato Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di Radio CRC, spiegando che il centrocampista del Napoli sarebbe tra i giocatori più apprezzati da Luciano Spalletti, oggi allenatore della Juventus. Secondo quanto rivelato da Alvino, il tecnico bianconero avrebbe individuato proprio nello slovacco il primo rinforzo ideale per il centrocampo. «Vi do una notizia certa: Spalletti vuole Lobotka. È un calciatore che l’allenatore apprezza moltissimo». 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Alvino: «Spalletti vuole Lobotka alla Juve, è il primo obiettivo» Calciomercato Juve, Alvino fa il nome: Spalletti ha chiesto alla società questo calciatore del Napoli. Le ultimissimedi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, secondo Alvino mister Spalletti ha chiesto alla società bianconera questo calciatore del Napoli. Leggi anche: Juve, salta il primo obiettivo. Spalletti: “Scelte poco pulite”. Poi dubbi sul rigore Tutto quello che riguarda Alvino Spalletti vuole Lobotka alla.... Temi più discussi: IL COMMENTO - Alvino: Spalletti vuole Lobotka alla Juventus, seguito anche Anguissa; Formazioni ufficiali Roma-Juventus: le scelte di Gasperini e Spalletti; Calciomercato Napoli: spunta l'ipotesi Juve per Anguissa, la reazione del club di De Laurentiis; Schwoch: Qualificazione Champions? Il calendario più facile fino alla sosta ce l'hanno queste tre squadre. Alvino: Juventus: Spalletti vuole Lobotka. La verità su AnguissaLuciano Spalletti, allenatore della Juventus, dopo la splendida avventura a Napoli coronata con il suo primo scudetto vinto in Italia, ha fatto male come commissario tecnico della Nazionale. Nella Tor ... msn.com Alvino: Spalletti vuole Lobotka, affare possibile solo se i bianconeri giocheranno la ChampionsIntervenuto a Radio CRC, il collega Carlo Alvino conferma le voci di mercato che vorrebbero la Juventus su Stanislav Lobotka, regista classe 1994 del Napoli e della nazionale ... tuttojuve.com Mercato Juve Alvino svela un obiettivo di Spalletti: arriva dal Napoli - facebook.com facebook Carlo Alvino torna a criticare le mosse da parte di Rocchi anche in vista di Napoli-Torino: "Oramai è tutto chiaro, tutto fin troppo chiaro", ha attaccato il giornalista con un lungo sfogo sui social #NapoliTorino #Alvino x.com